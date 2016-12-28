28 декабря 2016, 13:04Происшествия

Под Нижним Ломовом столкнулись 2 авто, есть пострадавший

В селе Овчарном Нижнеломовского района Пензенской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и «ВАЗ-2107».

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, авария произошла 27 декабря в 21.41 на 534 км ФАД М-5 «Урал».

В результате аварии пострадал один человек.

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4645031/
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