Под Нижним Ломовом столкнулись 2 авто, есть пострадавший

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28 декабря 2016, 13:04Происшествия
В селе Овчарном Нижнеломовского района Пензенской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и «ВАЗ-2107».
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, авария произошла 27 декабря в 21.41 на 534 км ФАД М-5 «Урал».
В результате аварии пострадал один человек.
По факту ДТП проводится проверка.
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