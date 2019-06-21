Под Нижним Ломовом на трассе столкнулись 4 авто

В Нижнеломовском районе Пензенской области ДТП унесло жизнь 64-летнего мужчины, еще два человека - в больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 21 июня в 8.10 на 516 км трассы М-5 «Урал». Столкнулись Hyundai, два КамАЗа и Mitsubishi Outlander.

В результате происшествия 64-летний водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажирка Mitsubishi Outlander доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».