Под Нижним Ломовом иномарка сбила пешеходов и влетела в автобус

Авария произошла 26 августа в 12.10. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на 537-м километре трассы М-5 «Урал» Toyota Corona сбила пешеходов. После чего иномарка врезалась в автобус марки Mercedes.

В результате пострадали пешеходы - 26-летний мужчина и 22-летняя девушка. Их с травмами доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».