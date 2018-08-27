27 августа 2018, 15:04Происшествия

Под Нижним Ломовом иномарка сбила пешеходов и влетела в автобус

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.

Авария произошла 26 августа в 12.10. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на 537-м километре трассы М-5 «Урал» Toyota Corona сбила пешеходов. После чего иномарка врезалась в автобус марки Mercedes.

В результате пострадали пешеходы - 26-летний мужчина и 22-летняя девушка. Их с травмами доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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