Под Никольском иномарка влетела под «КамАЗ»

Авария произошла 16 августа в 8.40 на автомобильной дороге «Никольск-Городище». Столкнулись Chevrolet Cruze и «КамАЗ». Судя по фото с места происшествия, которое опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС, иномарка на скорости залетела под грузовик. В результате у легковушки практически снесло переднюю часть.

В ведомстве сообщили, что в ДТП пострадало несколько человек, однако об их состоянии и степени тяжести травм не уточнили.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».