17 августа 2018, 11:03Происшествия

Под Никольском иномарка влетела под «КамАЗ»

В Никольском районе Пензенской области произошло страшное ДТП.

Авария произошла 16 августа в 8.40 на автомобильной дороге «Никольск-Городище». Столкнулись Chevrolet Cruze и «КамАЗ». Судя по фото с места происшествия, которое опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС, иномарка на скорости залетела под грузовик. В результате у легковушки практически снесло переднюю часть.

В ведомстве сообщили, что в ДТП пострадало несколько человек, однако об их состоянии и степени тяжести травм не уточнили.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7320961/

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