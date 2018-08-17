Под Никольском иномарка влетела под «КамАЗ»

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17 августа 2018, 11:03Происшествия
В Никольском районе Пензенской области произошло страшное ДТП.
Авария произошла 16 августа в 8.40 на автомобильной дороге «Никольск-Городище». Столкнулись Chevrolet Cruze и «КамАЗ». Судя по фото с места происшествия, которое опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС, иномарка на скорости залетела под грузовик. В результате у легковушки практически снесло переднюю часть.
В ведомстве сообщили, что в ДТП пострадало несколько человек, однако об их состоянии и степени тяжести травм не уточнили.
По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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