Под Мокшаном столкнулись «Нива» и «Газель», есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 6 марта в 20.21 на 377 км трассы Р-158 в селе Сумаруково столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Газель». В результате аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».