07 марта 2018, 09:31Происшествия

Под Мокшаном столкнулись «Нива» и «Газель», есть пострадавшие

В Мокшанском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 6 марта в 20.21 на 377 км трассы Р-158 в селе Сумаруково столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Газель». В результате аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6583247/

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