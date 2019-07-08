Под Мастиновкой едва не сбили выбежавшего на дорогу подростка

Житель Пензы разместил в соцсети пост-обращение к водителям и родителям. Поводом послужил инцидент на дороге – он едва не сбил подростка, выбежавшего из-за остановившейся «Газели».

На кадрах видно, что «Газель» стоит на обочине, но не на остановке. Девочка выбежала спереди, хотя, по правилам, автобус нужно обходить сзади. И дорогу она решила пересечь не по пешеходному переходу. Это едва не закончилось трагически.

«Невнимание родителей к своему ребенку, отпустившим его переходить через трассу не по «зебре»! Безразличие водителя, занимающегося перевозкой людей, который своей остановкой в неположенном месте подверг угрозе жизнь ребенка! Это было в районе Мастиновки. Хорошо, что никто не пострадал!» - написал автор поста, пишет ИА «Пенза-Пресс».