Под ливнем в лесу. Маленького пензенца искали восемь часов

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31 июля 2018, 17:58Общество
В Пензенской области мать потеряла ребенка, который ушел из дома в неизвестном направлении. История получила счастливый конец.
По сведениям полицейских, женщина приготовила завтрак сыну, а сама отлучилась на несколько минут во двор. Вернувшись, мать увидела, что ребенка нет, а из будки около дома пропала собака. Женщина предположила, что малыш ушел ее выгуливать. Вместе с соседями она отправилась на поиски мальчика, но они никого не нашли.
Ситуация осложнялась тем, что ребенок не говорит, поэтому он не мог откликнуться на крики тех, кто его искал. Спустя четыре часа, женщина обратилась в полицию. Ребенка искали служебные собаки, но проливной дождь мешал выйти на след. По прошествии того же времени сотрудники правоохранительных органов все-таки нашли мальчика. Он был в лесополосе в километре от дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
После осмотра выяснилось, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Родители мальчика поблагодарили полицейских и местных жителей, помогавших в поисках их сына.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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