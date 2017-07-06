Под Кузнецком «ВАЗ» сбил пешехода

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06 июля 2017, 09:27Происшествия
В р. п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 июня в 18.24 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-2114» сбил пешехода.
По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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