06 июля 2017, 09:27Происшествия Под Кузнецком «ВАЗ» сбил пешехода В р. п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 июня в 18.24 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-2114» сбил пешехода.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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