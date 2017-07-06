06 июля 2017, 09:27Происшествия

Под Кузнецком «ВАЗ» сбил пешехода

В р. п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 июня в 18.24 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-2114» сбил пешехода.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 55
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ