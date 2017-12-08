Под Кузнецком произошло ДТП, пострадал мужчина

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08 декабря 2017, 15:02Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 16-м километре восточного подъезда к городу Кузнецку. Столкнулись «Тойота Хайлюкс», за рулем которой был 31-летний мужчина, и «Лада Гранта» под управлением 21-летнего парня.
В результате происшествия травму получил водитель отечественного автомобиля, однако от госпитализации он отказался. Также пострадал 40-летний пассажир, его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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