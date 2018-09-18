Под Кузнецком произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кузнецком районе Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла 17 сентября в 14.25 на дороге «с. Никольское-с. Бестянка». Не смогли разъехаться «Лада Гранта» и «ВАЗ-2112».

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадало несколько человек. Об их состоянии не сообщается.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».