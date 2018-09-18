Под Кузнецком произошло ДТП, есть пострадавшие

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18 сентября 2018, 09:32Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля.
Авария произошла 17 сентября в 14.25 на дороге «с. Никольское-с. Бестянка». Не смогли разъехаться «Лада Гранта» и «ВАЗ-2112».
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадало несколько человек. Об их состоянии не сообщается.
Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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