18 сентября 2018, 09:32Происшествия

Под Кузнецком произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кузнецком районе Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла 17 сентября в 14.25 на дороге «с. Никольское-с. Бестянка». Не смогли разъехаться «Лада Гранта» и «ВАЗ-2112».

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадало несколько человек. Об их состоянии не сообщается.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7452647/

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