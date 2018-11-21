Под Кузнецком опрокинулась легковушка, пострадал ребенок

В Кузнецком районе Пензенской области на трассе легковушка слетела в кювет и опрокинулась.

По предварительным данным, авария произошла 20 ноября в 8.35 на подъезде к городу Кузнецку с восточной стороны. За рулем автомобиля «ВАЗ-21124» была 34-летняя женщина. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка, которая находилась на пассажирском сидении легковушки. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».