09 ноября 2018, 17:39Происшествия

Под Кузнецком на трассе столкнулись две легковушки

В Кузнецком районе Пензенской области утром 9 ноября произошла авария.

По предварительным данным, в 7.58 на 754 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Priora и «ИЖ». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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