Под Кузнецком на трассе столкнулись две легковушки

По предварительным данным, в 7.58 на 754 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Priora и «ИЖ». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».