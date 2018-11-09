Под Кузнецком на трассе столкнулись две легковушки

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09 ноября 2018, 17:39Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 9 ноября произошла авария.
По предварительным данным, в 7.58 на 754 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Priora и «ИЖ». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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