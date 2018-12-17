Под Кузнецком на трассе смяло легковушку. ФОТО

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17 декабря 2018, 13:36Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
Информация об аварии появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» вечером 16 декабря. По словам автора поста, ДТП произошло на трассе в сторону Сосновоборска – перевернулся автомобиль отечественного производства.
Судя по фотографиям, у машины сильно смята крыша, нет стекол. Пользователь утверждает, что в ДТП люди не пострадали.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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