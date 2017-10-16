Под Кузнецком легковушка сбила пешехода

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16 октября 2017, 09:35Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП с пешеходом.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 октября в 18.11 на 13-м км подъезда к Кузнецку с восточной стороны автомобиль «Лада Гранта» сбил пешехода. Тот в результате получил травмы, о степени их тяжести нет информации.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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