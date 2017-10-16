16 октября 2017, 09:35Происшествия Под Кузнецком легковушка сбила пешехода В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 октября в 18.11 на 13-м км подъезда к Кузнецку с восточной стороны автомобиль «Лада Гранта» сбил пешехода. Тот в результате получил травмы, о степени их тяжести нет информации.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5970201/

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