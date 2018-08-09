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09 августа 2018, 09:32Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
Сообщение об аварии в селе Ульяновка поступило на пульт дежурного 8 августа в 18.23. Автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального управления МЧС России, машина врезалась в дом.
В результате аварии пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники. По факту случившегося проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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