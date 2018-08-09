09 августа 2018, 09:32Происшествия

В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

Сообщение об аварии в селе Ульяновка поступило на пульт дежурного 8 августа в 18.23. Автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального управления МЧС России, машина врезалась в дом.

В результате аварии пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники. По факту случившегося проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 58
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7288617/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ