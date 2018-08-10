10 августа 2018, 13:04Общество

Под «горбатым» мостом застряла очередная фура

В Пензе в железнодорожном мостике перед «горбатым» мостом застрял большегруз. Об этом в Сети рассказал горожанин.

Пользователь поделился фотографией случившегося в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел в ночь на 10 августа.

В комментариях пензячка задалась вопросом, почему железную конструкцию, в которой застряла фура, не построили выше.

«Когда его строили - таких высоких машин не было», - ответил ей пользователь Алексей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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