Под «горбатым» мостом застряла очередная фура

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10 августа 2018, 13:04Общество
В Пензе в железнодорожном мостике перед «горбатым» мостом застрял большегруз. Об этом в Сети рассказал горожанин.
Пользователь поделился фотографией случившегося в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел в ночь на 10 августа.
В комментариях пензячка задалась вопросом, почему железную конструкцию, в которой застряла фура, не построили выше.
«Когда его строили - таких высоких машин не было», - ответил ей пользователь Алексей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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