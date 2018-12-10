Под Бессоновкой «Волга» врезалась в легковушку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 декабря 2018, 14:34Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись две легковушки.
По предварительным данным, 9 декабря в 11.30 на 12 километре дороги «Грабово-Вазерки-Проказна» автомобиль «ГАЗ-3110», за рулем которого находился 63-летний водитель, врезался в Lada Priora.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадала 25-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении Lada Priora. Ее с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 декабря 2018, 19:47В пензенскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование
10 декабря 2018, 19:33Новая система борьбы с мусором назрела давно - губернатор
10 декабря 2018, 19:18Пензенцы взяли «серебро» кубка России по перетягиванию каната
10 декабря 2018, 19:12Пензенцы почтили память Героя России Александра Сергеева
10 декабря 2018, 19:07Губернатор поручил увековечить память о подвигах пензенских героев
10 декабря 2018, 19:03В Пензе впервые прошел зимний кубок по кроссфиту
10 декабря 2018, 17:59В Пензе хотят создать рабочую группу по отслеживанию должников
10 декабря 2018, 17:37Стало известно о жертве страшного пожара в Терновке