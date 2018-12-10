Под Бессоновкой «Волга» врезалась в легковушку

По предварительным данным, 9 декабря в 11.30 на 12 километре дороги «Грабово-Вазерки-Проказна» автомобиль «ГАЗ-3110», за рулем которого находился 63-летний водитель, врезался в Lada Priora.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадала 25-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении Lada Priora. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».