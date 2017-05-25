25 мая 2017, 13:36Криминал Под Бессоновкой незаконно добывали песок из карьера 25 мая в ходе рейда сотрудники регионального минлесхоза выяснили, что рядом с селом Бессоновкой Пензенской области незаконно добывали полезные ископаемые.

Как сообщили в ведомстве, из карьера, который находится в километре от северной окраины села, добывали песок. Он был погружен в три машины.

При этом лицензия на пользование недрами у лиц, производивших разработку песка, отсутствовала.

Сотрудники полиции, прибывшие на место зафиксировали факт незаконной добычи полезного ископаемого.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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Источник фотографии: http://uprles.pnzreg.ru/news/2017/05/25/10520949