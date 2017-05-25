Под Бессоновкой незаконно добывали песок из карьера

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25 мая 2017, 13:36Криминал
25 мая в ходе рейда сотрудники регионального минлесхоза выяснили, что рядом с селом Бессоновкой Пензенской области незаконно добывали полезные ископаемые.
Как сообщили в ведомстве, из карьера, который находится в километре от северной окраины села, добывали песок. Он был погружен в три машины.
При этом лицензия на пользование недрами у лиц, производивших разработку песка, отсутствовала.
Сотрудники полиции, прибывшие на место зафиксировали факт незаконной добычи полезного ископаемого.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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