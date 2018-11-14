14 ноября 2018, 17:06Происшествия

Под Бакунинским мостом из-за грузовика образовалась пробка

В Пензе под Бакунинским мостом произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел днем 14 ноября.

«ГАЗель» не прошла по габаритам, пробка под мостом», - добавил он.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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