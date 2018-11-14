Под Бакунинским мостом из-за грузовика образовалась пробка

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14 ноября 2018, 17:06Происшествия
В Пензе под Бакунинским мостом произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел днем 14 ноября.
«ГАЗель» не прошла по габаритам, пробка под мостом», - добавил он.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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