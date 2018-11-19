Почти сотню пензячек наградят медалями «Материнская доблесть»

Награду «Материнская доблесть» II степени получат 16 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Межадей III степени удостоены 82 пензячки, воспитавшие трех и более детей, сообщает пресс-центр облправительства.

Для сравнения, в 2017 году награды получили 66 многодетных матерей.

В пресс-центре напомнили, что обладательницы медалями «Материнская доблесть» I или II степеней имеют право на меры поддержки, аналогичные тем, что оказываются ветеранам труда, пишет ИА «Пенза-Пресс».