Почти сотню пензячек наградят медалями «Материнская доблесть»

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19 ноября 2018, 17:39Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о награждении многодетных матерей медалями.
Награду «Материнская доблесть» II степени получат 16 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Межадей III степени удостоены 82 пензячки, воспитавшие трех и более детей, сообщает пресс-центр облправительства.
Для сравнения, в 2017 году награды получили 66 многодетных матерей.
В пресс-центре напомнили, что обладательницы медалями «Материнская доблесть» I или II степеней имеют право на меры поддержки, аналогичные тем, что оказываются ветеранам труда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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