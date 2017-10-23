23 октября 2017, 17:59Образование Почти половина пензенских второклашек знает русский на «отлично» В Пензенской области для учащихся вторых классов прошли всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку.

«В 2016 году порядка 20% пензенских второклассников приняли участие в написании ВПР - 2681 учащийся. В 2017-м все ученики вторых классов приняли участие в проведении проверочных работ», - отметила первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

В Пензенской области ВПР написали 12518 учеников. 84,7% второклассников выполнили работу на «хорошо» (35,3%) и «отлично» (49,4%).

Результаты используют для совершенствования методики преподавания в конкретных школах и организации индивидуальной работы с учащимися. Были включены задания, которые разрабатывали на федеральном уровне, они проверяются по единым критериям.

Напомним, ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации, их проводят на региональном или школьном уровнях, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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