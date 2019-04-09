Почти миллион россиян примет участие в субботниках «Единой России»

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09 апреля 2019, 17:41Общество
В субботниках партии «Единая Россия», которые пройдут в рамках проекта «Чистая страна» в апреле-мае во всех регионах страны, ожидается участие более 900 тысяч россиян, в том числе 31 тысяча представителей «ЕР».
Об этом рассказал федеральный координатор партпроекта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Первый субботник «Единой России» в рамках нашего партпроекта состоится уже 13 апреля. На данный момент для участия в экологических акциях, которые в апреле-мае охватят 85 субъектов и 962 муниципалитета по всей стране, уже зарегистрировались порядка 888,5 тыс. человек, в том числе 31 тыс. – это представители депутатского корпуса «Единой России» всех уровней. Регистрация открыта, и мы ожидаем, что число участников наших экологических акций превысит 900 тыс. человек», - отметил он.
Сейчас к проекту присоединились 600 общественных экологических и волонтерских организаций, они также будут задействованы в субботниках.
Ранее парламентарий подчеркивал, что задача таких мероприятий – не только прибраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды, в том числе - к борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами мусора.
«В Пензенской области месячник по благоустройству стартовал 18 марта и продлится до 20 апреля. В этот день состоится общерегиональный субботник. За это время планируется провести санитарную очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха пензенцев, привести в надлежащее состояние дворы, детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к памятникам в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, посадить деревья и кустарники, убрать сухостой», - сообщил заместитель секретаря, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.
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