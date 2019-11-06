Почти 6 тысяч многодетных пензенских семей оформили ежемесячные выплаты

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06 ноября 2019, 17:37Общество
В Пензенской области ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей назначили 5 816 семьям. Выплаты осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.
Многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 21 611 рублей, ежемесячно получают 9 398 рублей. Чтобы рассчитывать на такую соцподдержку, необходимо собрать правоустанавливающие документы и подать заявление в многофункциональный центр или органы социальной защиты населения.
На реализацию программы с начала года по сентябрь включительно было направлено 463 млн рублей – 426 млн из федерального бюджета и 37 млн – из регионального.
«В Пензенской области за 9 месяцев 2019 года родились 1 602 третьих и последующих детей, что на 17 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в многодетных семьях региона с января 2013 года родилось 12 595 детей», - уточнили в пресс-службе областного министерства труда, социальной защиты и демографии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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