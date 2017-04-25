25 апреля 2017, 18:55Общество Почти 2000 пензенцев помогали в ликвидации чернобыльской аварии 26 апреля во всем мире будут вспоминать о крупнейшей техногенной катастрофе XX века - аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва четвертого энергоблока в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. В ликвидации аварии принимали участие около 600 тысяч человек, среди них - около двух тысяч пензенцев.

Резкий запах йода, освинцованные автобусы, потеря голоса и регулярная сдача крови - оказавшись в центре техногенной катастрофы однажды, об этом, говорят ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, не забыть уже никогда.



«Серенький грязненный городок, если честно. Мы поняли, почему он серенький, уже после - обрабатывали авиаторы растворенным в спирту пластиком, и эти следы прибивали пыль», - поделился воспоминаниями председатель пензенской региональной общественной организации инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль» Анатолий Алексютин.

Мощный взрыв на четвертом энергоблоке станции произошел 26 апреля 1986 года. Радиоактивное заражение было зафиксировано в радиусе 30 километров. Пострадали 19 российских регионов. Ликвидировали последствия страшной аварии более 600 тысяч человек, из них около двух тысяч - это жители Пензенской области.

«Ничего никому из личного состава не мог сказать, но первого числа я эшелоны гнал через Днепродзержинск», - сказал заместитель председателя пензенской региональной общественной организации инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль» Виктор Палагин.



«Специальной делянки, где написано: делали ребята из Пензы, конечно, не было. А так, работали на обыкновенных строительных работах, то есть монтажник, плотники, шоферы.У нас были практически все специальности, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии у нас были практически все», - рассказал Анатолий Алексютин.



Работы шли рекордными темпами, и уже к ноябрю 1986-го над разрушенным энергоблоком возвели бетонное укрытие, так называемый саркофаг. Устранять последствия катастрофы приходилось ежедневно ценой собственного здоровья.



«Машина «КРАЗ» выгружала все радиоактивное, следом заезжала бетономешалка и высыпала, инженерная машина прессовала, все. Солдат на этой машине больше не мог работать, потому что там была большая радиация. А он – по два раза, три раза», - рассказал Виктор Палагин.

Герои-ликвидаторы в день 31 годовщины Чернобыля соберутся вместе на ежегодном митинге 26 апреля. Он состоится в 11.00 в сквере на улице 8 Марта у монумента чернобыльцам.

Общество

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