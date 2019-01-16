Почти 100 машин очищают Пензу от снежных заносов

Обещанный синоптиками снегопад накрыл Пензу. За сутки с городских улиц было вывезено 7100 кубометров снега.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 16 января на уборку улиц вышли около 100 машин, в день - 92 машины.

«Непростые погодные условия, специалисты дорожных служб работали всю ночь, удалось предотвратить обледенение проезжей части, в течение дня будем поддерживать состояние», - отметил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

По словам мэра, есть нарекания по уборке территорий учреждений: гимназии №4, лицеев №3 и 55. Жалобы поступают от родителей учеников.

«Руководству школ и детсадов необходимо взаимодействовать с нашими службами - если видите, что сложно подъехать к заданию, позвоните, сориентируйте», - подчеркнул он.

Напомним, накануне снегопада, 15 января, ГИБДД обратилась к автолюбителям с просьбой быть осторожными на дорогах, ведь из-за непогода ухудшается видимость, возможны заносы, пишет ИА «Пенза-Пресс».