05 июля 2019, 15:06Происшествия

Поцеловались. В центре Пензы машина «Яндекс.Такси» попала в ДТП

В Пензе на улице Кулакова утром 5 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 9.30 возле дома №8 по улице Кулакова столкнулись Lada Granta и иномарка с логотипом «Яндекс.Такси».

«Поцеловались», - добавил автор поста.

Судя по фото, столкновение было лобовым. У обоих автомобилей сильно поврежден капот.

Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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