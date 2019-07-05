Поцеловались. В центре Пензы машина «Яндекс.Такси» попала в ДТП

В Пензе на улице Кулакова утром 5 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 9.30 возле дома №8 по улице Кулакова столкнулись Lada Granta и иномарка с логотипом «Яндекс.Такси».

«Поцеловались», - добавил автор поста.

Судя по фото, столкновение было лобовым. У обоих автомобилей сильно поврежден капот.

Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».