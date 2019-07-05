Поцеловались. В центре Пензы машина «Яндекс.Такси» попала в ДТП

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05 июля 2019, 15:06Происшествия
В Пензе на улице Кулакова утром 5 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 9.30 возле дома №8 по улице Кулакова столкнулись Lada Granta и иномарка с логотипом «Яндекс.Такси».
«Поцеловались», - добавил автор поста.
Судя по фото, столкновение было лобовым. У обоих автомобилей сильно поврежден капот.
Официальной информации об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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