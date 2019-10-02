«Поцеловались». На ул. Коммунистической жестко столкнулись две легковушки

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02 октября 2019, 16:36Происшествия
В Пензе на улице Коммунистической днем 2 октября произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.
Фотография с места происшествия появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что машины столкнулись примерно в 13:20 возле гостиницы «Сокол».
«Поцеловались», - отметил мужчина.
От удара у одной из машин сильно повредился капот. Повреждения второй не видно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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