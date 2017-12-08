10 декабря 2017, 16:59Общество Победителям конкурса рисунков устроили экскурсию по ТРК «Экспресс» Пензенская телерадиокомпания «Экспресс» открыла свои двери для участников конкурса плакатов от Роскомнадзора. Экскурсия по закулисью медиахолдинга - это один из подарков для призеров и победителей состязания.

Работы фото-проекта «В гостях у сказки», в котором принимали участие сотрудники телерадиокомпании «Экспресс» вызвал живой интерес у учащихся детской художественной школы №1 города Пензы. Рисунки на потолке, сделанные в одном из отделов, также не скрылись от их глаз. Экскурсию по подразделениям телерадиокомпании им подарили за участие в необычном конкурсе плакатов на тему «Защити свои персональные данные», который впервые прошел под эгидой Роскомнадзора.

«У нас сегодня праздник, причем двойной - они вместо школы пришли сюда, поэтому восторгу нет предела», - отметила директор ДХШ №1 им. В.Е.Татлина Татьяна Ивайловская.

Конкурс позволил учащимся освоить один из самых сложных видов графики - плакат. Из 20 представленных работ семь были признаны лучшими. С Павлом Прохоренковым юные мастера кисти познакомились на творческом состязании - он вошел в состав жюри. Теперь же редактор авторских программ провел для детей экскурсию.

В стенах телерадиокомпании победители смогли услышать, как звучит их голос, побывав в студии звукозаписи, познакомились с работой монтажеров, осмотрели эфирную аппаратную и, конечно, пообщались с журналистами программы «События».

Общество

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