Победителям конкурса рисунков устроили экскурсию по ТРК «Экспресс»

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10 декабря 2017, 16:59Общество
Пензенская телерадиокомпания «Экспресс» открыла свои двери для участников конкурса плакатов от Роскомнадзора. Экскурсия по закулисью медиахолдинга - это один из подарков для призеров и победителей состязания.
Работы фото-проекта «В гостях у сказки», в котором принимали участие сотрудники телерадиокомпании «Экспресс» вызвал живой интерес у учащихся детской художественной школы №1 города Пензы. Рисунки на потолке, сделанные в одном из отделов, также не скрылись от их глаз. Экскурсию по подразделениям телерадиокомпании им подарили за участие в необычном конкурсе плакатов на тему «Защити свои персональные данные», который впервые прошел под эгидой Роскомнадзора.
«У нас сегодня праздник, причем двойной - они вместо школы пришли сюда, поэтому восторгу нет предела», - отметила директор ДХШ №1 им. В.Е.Татлина Татьяна Ивайловская.
Конкурс позволил учащимся освоить один из самых сложных видов графики - плакат. Из 20 представленных работ семь были признаны лучшими. С Павлом Прохоренковым юные мастера кисти познакомились на творческом состязании - он вошел в состав жюри. Теперь же редактор авторских программ провел для детей экскурсию.
В стенах телерадиокомпании победители смогли услышать, как звучит их голос, побывав в студии звукозаписи, познакомились с работой монтажеров, осмотрели эфирную аппаратную и, конечно, пообщались с журналистами программы «События».
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