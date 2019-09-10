Победители медиафорума посвятили лонгрид пензенскому театру «Кириллица»

В Пензе участники медиафорума «mediaАКЦЕНТ» из 40 регионов страны, разделенные по командам, на протяжении четырех дней выполняли кейсовые задания. Одним из таких стало написание лонгрида.

Участники разделились на 10 команд. В процессе подготовки лонгридов ребята посетили органный зал областной филармонии, краеведческий музей, предприятие «Мединж», Олимпийскую аллею и прошлись по улицам Пензы.

В пресс-службе департамента информационной политики и СМИ области сообщили, что в результате эксперты признали лучшим лонгрид, посвященный студенческому театру «Кириллица» под названием «Театр и студент – история любви». Его можно посмотреть здесь.

Напомним, молодежный международный форум «mediaАКЦЕНТ» проходил в Пензе с 4 по 7 сентября. Среди спикеров были ливанская телеведущая Грейс Райес, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, депутат Государственной Думы РФ Федерального Собрания РФ Леонид Левин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, журналист «Первого канала» Антон Верницкий, телеведущая «Россия 1» Татьяна Ремезова и другие. Все они проводили мастер-классы и лекции. Также в рамках открытия всероссийского молодежного форума «mediaАкцент» состоялось пленарное заседание, посвященное теме «Власть и медиа. Новая реальность». Гости обсудили ответственность СМИ за распространение фейковых новостей, работу власти по информированию населения.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей творческого конкурса журналистов «А мы из Пензы». Журналисты медиахолдинга «Экспресс», в состав которого входит информационное агентство «Пенза-Пресс», оказались в числе призеров. Так, награды вручили редактору авторских программ телеканала «Экспресс» Павлу Прохоренкову, журналисту Ольге Сайгановой, бывшему редактору информационного агентства «Пенза-Пресс» Галине Поповой, редактору Анне Балашовой и корреспонденту Надежде Саченковой, пишет ИА «Пенза-Прессpenza-press.ru».