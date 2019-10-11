Победителей конкурса «Пензенский сувенир» наградили деньгами

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11 октября 2019, 18:04Культура
11 октября в музее имени Ульянова наградили победителей регионального конкурса «Пензенский сувенир», который проводили среди предприятий, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников.
Конкурс проходил по номинациям: керамика, гончарство; изделия из лозы, бересты, дерева; художественная роспись; вышивка (в том числе – золотное шитье), ткачество, батик; художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой и другое, сообщили в пресс-центре облправительства.
Поедителям вручили дипломы и призы, за первое место – 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, третье – 20 тысяч. В номинации «Народное голосование» - 15 тыс. руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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