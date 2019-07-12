По Заречному ездил водитель с психическим расстройством

В городе Заречном Пензенской области автомобилем управлял мужчина с психическим расстройством. Правоохранителям удалось лишить его водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 51-летний мужчина стоял на учете у нарколога из-за психического расстройства, которое возникло из-за частого употребления алкоголя. Несмотря на это, зареченец продолжал управлять автомобилем.

Прокурор составил на мужчину иск. В результате суд лишил зареченца прав. Сдать удостоверение он должен в МРЭО ГИБДД.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».