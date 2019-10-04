По улице Некрасова два дня не смогут ездить авто

В Пензе на улице Некрасова с 4 по 6 октября ограничат движение машин.

Это связано с проведением теплосетей к строящемуся зданию областного суда. Перекроют участок в районе дома №13.

«Подрядная организация установит дорожные знаки и ограждение согласно утвержденной схеме, а также обеспечит аварийное освещение в ночное время. Контроль над проведением работ будет осуществлять департамент ЖКХ города Пензы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Завершить работы и восстановить асфальт планируют до 6 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».