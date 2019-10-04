По улице Некрасова два дня не смогут ездить авто

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04 октября 2019, 15:04Общество
В Пензе на улице Некрасова с 4 по 6 октября ограничат движение машин.
Это связано с проведением теплосетей к строящемуся зданию областного суда. Перекроют участок в районе дома №13.
«Подрядная организация установит дорожные знаки и ограждение согласно утвержденной схеме, а также обеспечит аварийное освещение в ночное время. Контроль над проведением работ будет осуществлять департамент ЖКХ города Пензы», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Завершить работы и восстановить асфальт планируют до 6 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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