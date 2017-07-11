По просьбам пензенцев в городе устанавливают новые детские площадки

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11 июля 2017, 14:33Общество
Четыре заявки на установку детских игровых комплексов на придомовой территории поступили в управление ЖКХ Пензы от жителей многоквартирных домов - участников программы «Формирование современной городской среды».
Новые площадки обустроят по следующим адресам: ул. Кронштадтская, 1, проспект Строителей, 77 и 81, ул. Антонова 5 и 17а, ул. 8 Марта, 21, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На этих участках в 2017 году установят тренажеры, спортивное оборудование, детские игровые элементы для детей младшей и средней возрастной группы.
«Постановление регламентирует порядок участия жителей в софинансировании дополнительного перечня работ по программе «Формирование современной городской среды», а именно: оборудование детских игровых и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок и озеленение территорий», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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