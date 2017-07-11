11 июля 2017, 14:33Общество По просьбам пензенцев в городе устанавливают новые детские площадки Четыре заявки на установку детских игровых комплексов на придомовой территории поступили в управление ЖКХ Пензы от жителей многоквартирных домов - участников программы «Формирование современной городской среды».

Новые площадки обустроят по следующим адресам: ул. Кронштадтская, 1, проспект Строителей, 77 и 81, ул. Антонова 5 и 17а, ул. 8 Марта, 21, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На этих участках в 2017 году установят тренажеры, спортивное оборудование, детские игровые элементы для детей младшей и средней возрастной группы.

«Постановление регламентирует порядок участия жителей в софинансировании дополнительного перечня работ по программе «Формирование современной городской среды», а именно: оборудование детских игровых и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок и озеленение территорий», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Общество

просмотров 71

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/zhiteli_podayut_zayavki_na_ustanovku_detskikh_ploshchadok/