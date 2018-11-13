По просьбам пензенцев изменят схемы движения транспорта

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13 ноября 2018, 16:07Общество
В администрации Пензы сообщили о промежуточных результатах по изменению маршрутов общественного транспорта.
Как следует из документа, поступившего в редакцию ИА «Пенза-Пресс», рабочая группа создана в сентябре и принимает предложения по оптимизации движения как от перевозчиков, так и от жителей.
Так, от перевозчиков поступило 14 предложений, пять из них касались уменьшения числа автобусов на маршрутах, по три было посвящено закрытию маршрутов, изменению классов транспорта, изменению схемы движения. Все инициативы рабочая группа пока рассматривает.
А вот по просьбам жителей уже принят ряд решений. В частности, продлен маршрут №24 «Пенза I – Камыши-Хвощи» и готовится проект приказа по продлению маршрута №40 «ЗИФ – поселок Нефтяник» до ул. Аустрина.
Работа по оптимизации продолжится, предложения пензенцев принимают по адресу ул. Пушкина,29а и по электронной почте utis-penza@mail.ru. Все инициативы рассмотрят, но уже точно известно – средств на приобретение новых автобусов на 2019 год пока не выделяют, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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