По поводу некачественного жилья в Заре возбудили уголовное дело

Следственный комитет расследует дело о ненадлежащем качестве домов в микрорайоне Заря Пензы. Речь идет о строительстве восьми пятиэтажек для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«После переселения в ходе эксплуатации новостроек была выявлена неравномерная осадка фундамента, повлекшая за собой трещины в блоках и несущих конструкциях, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья граждан», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Следователи должны установить причины, по которым произошла неравномерная осадка фундамента, а также определить, на каком этапе строительных работ была допущена ошибка.

Напомним, договор на строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья был заключен между подрядчиком и городским департаментом ЖКХ в январе 2015 года в рамках федеральной программы по переселению людей.