По Пензе в тестовом режиме запустили троллейбус нового поколения

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04 апреля 2018, 19:33Общество
4 апреля пензенцы смогли протестировать троллейбус нового поколения. Он начал курсировать по маршруту №7. Машину, отвечающую современным требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров, изготовили на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.
«Непривычно. Кнопки расположены по-другому. Ну вот маленько поработаем, будет нормально», - сказал водитель троллейбуса Сергей Семенов.
Машина оснащена современным оборудованием. В кабине водителя привычные приборы заменил мультимедийный экран. В салоне - 27 посадочных мест. В нем одновременно могут находиться более 100 человек.
Новый троллейбус оранжевого цвета, поэтому хорошо заметен издалека. Его корпус выполнен из оцинкованной стали и способен противостоять коррозии. Если современная модель сумеет показать высокие эксплуатационные качества, для Пензы закупят несколько машин. В тестовом режиме новый троллейбус будет работать несколько месяцев.
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