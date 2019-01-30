По Пензе прокатилась волна анонимных звонков о минировании

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе управления УФСБ, учрежедения проверяются в порядке очереди. Поэтому сказать точно, что все звонки были ложными, пока нельзя. О каких учреждениях идет речь и проводилась ли эвакуация людей, пока неизвестно.

По словам достоверного источника информагентства, таких объектов – более 10. На всех работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, в том числе – взрывотехники.

ИА «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, ранее волна анонимных звонков о возможном минировании учреждений прокатилась по Сибири, пишет ИА «Пенза-Пресс».