По Пензе прокатилась волна анонимных звонков о минировании

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30 января 2019, 15:04Происшествия
30 января в учреждениях Пензы стали раздаваться анонимные звонки о минировании.
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе управления УФСБ, учрежедения проверяются в порядке очереди. Поэтому сказать точно, что все звонки были ложными, пока нельзя. О каких учреждениях идет речь и проводилась ли эвакуация людей, пока неизвестно.
По словам достоверного источника информагентства, таких объектов – более 10. На всех работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, в том числе – взрывотехники.
ИА «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.
Напомним, ранее волна анонимных звонков о возможном минировании учреждений прокатилась по Сибири, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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