По факту зверского выгула собаки в Бессоновке возбуждено уголовное дело

В Пензенской области по факту зверского выгула собаки в селе Бессоновка возбудили уголовное дело. Тем, кто привязал пса к фаркопу машины и тащил его по дороге, если их вина будет доказана, может грозить наказание вплоть до тюремного срока.

Об этом журналистам «Пенза-Пресс» сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Бессоновским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ. Пока – по факту жестокого обращения с животным, а не в отношении кого-либо, в дальнейшем оно может быть переквалифицировано. Пока проводится расследование», - рассказала представитель управления.

Ранее житель Пензенской области обратился в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой выяснить, было ли принято решение о возбуждении уголовного дела по факту зверского издевательства над собакой в Бессоновке. Видео, опубликованное в Сети, вызвало шквал негодования среди пензенцев. Люди не скупились на комментарии и призывали неравнодушных обращаться в полицию, чтобы дело не «замяли».

Напомним, случай произошел в начале февраля, видео появилось в одной из групп соцсети «ВКонтакте». ИА «Пенза-Пресс» поступил ответ полиции на редакционный запрос. Начальник ОВД по Бессоновскому району Пензенской области Сергей Кожаев сообщил, что в рамках проверки были установлены личности запечатленных на ролике людей. Был обнаружен труп собаки, которая внешне похожа на ту, что волокут за машиной. Тело было отправлено на вскрытие, чтобы установить причины смерти.

Отметим, что санкции ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные – до одного года, арест – до полугода либо лишение свободы - до трех лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».