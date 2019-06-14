По факту разборок в Чемодановке возбудили уголовные дела

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14 июня 2019, 16:38Происшествия
В Пензенской области по факту конфликта двух групп жителей села Чемодановка возбуждены уголовные дела.
Об этом по телефону сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Уголовные дела возбуждены по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В конфликте пострадали пять человек, двоих госпитализировали.
Напомним, вечером 13 июня в селе разгорелся конфликт на бытовой почве. Словесная перебранка переросла в драку, сообщили в пресс-службе. В соцсетях жители указывают, что причиной могло стать неподобающее отношение к представительницам слабого пола. Однако официального подтверждения этому нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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