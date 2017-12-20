По факту отстрела кабанов в Иссинском районе возбудили дело

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 декабря 2017, 12:37Общество
Дознаватели отдела полиции «Лунинский» в Пензенской области возбудили дело по факту отстрела на кабанов.
Прокурор Иссинского района признал возбужденное дело законным и дал письменные указания. Нарушителей разыскивают, назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Ранее стало известно, что на территории Булычевского охотничьего угодья неизвестные лица отстреляли 12 кабанов, их тушки обнаружили при осмотре места происшествия. В результате этого государству причинен ущерб в 720тысяч рублей.
Нарушителям может грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, помимо этого, виновные должны возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам в 720 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 декабря 2017, 17:58В минздраве сообщили график работы пензенских больниц в праздники
20 декабря 2017, 17:39В пензенских троллейбусах приставы взывают к совести алиментщиков
20 декабря 2017, 17:07В Пензе состоится турнир по дзюдо
20 декабря 2017, 16:39В Пензенской области – минимальная задолженность по зарплатам в ПФО
20 декабря 2017, 16:07В Пензе на предприятии погиб мужчина
20 декабря 2017, 15:08Пензенский губернатор занял 41 место а итоговом нацрейтинге
20 декабря 2017, 14:37Китайская делегация из Цзянси посетит Пензенскую область
20 декабря 2017, 14:06Василий Трохин провел прием граждан