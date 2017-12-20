20 декабря 2017, 12:37Общество По факту отстрела кабанов в Иссинском районе возбудили дело Дознаватели отдела полиции «Лунинский» в Пензенской области возбудили дело по факту отстрела на кабанов.

Прокурор Иссинского района признал возбужденное дело законным и дал письменные указания. Нарушителей разыскивают, назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Ранее стало известно, что на территории Булычевского охотничьего угодья неизвестные лица отстреляли 12 кабанов, их тушки обнаружили при осмотре места происшествия. В результате этого государству причинен ущерб в 720тысяч рублей.

Нарушителям может грозить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, помимо этого, виновные должны возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам в 720 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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