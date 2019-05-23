По факту избиения водителя в Арбеково проводится проверка

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23 мая 2019, 17:58Происшествия
В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области прокомментировали неприятный инцидент на дороге, который произошел в Арбеково.
Ранее мы писали, что пензенец стал свидетелем избиения водителя несколькими мужчинами. Все произошло на перекрестке улицы Тернопольскойнеприятный и проспекта Строителей вечером 22 мая. Пользователь рассказал об этом в соцсети, а также добавил, что обратился в полицию.
В пресс-службе подтвердили данный факт.
«Информации на сегодняшний день мало. Сообщение о произошедшем действительно поступало, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время проводится проверка», - сказал сотрудник ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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