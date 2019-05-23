23 мая 2019, 17:58Происшествия

По факту избиения водителя в Арбеково проводится проверка

В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области прокомментировали неприятный инцидент на дороге, который произошел в Арбеково.

Ранее мы писали, что пензенец стал свидетелем избиения водителя несколькими мужчинами. Все произошло на перекрестке улицы Тернопольскойнеприятный и проспекта Строителей вечером 22 мая. Пользователь рассказал об этом в соцсети, а также добавил, что обратился в полицию.

В пресс-службе подтвердили данный факт.

«Информации на сегодняшний день мало. Сообщение о произошедшем действительно поступало, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время проводится проверка», - сказал сотрудник ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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