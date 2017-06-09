09 июня 2017, 20:02Криминал По факту гибели в горевшем авто мальчика возбуждено уголовное дело Жуткое происшествие случилось в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погиб 11-летний ребенок. Мальчик не смог выбраться из загоревшегося автомобиля. Трагедия произошла на берегу реки Вядь вечером 8 июня.

Все началось с того, что на отечественной легковушке житель Бессоновского района привез двоих внуков на рыбалку на реку Вядь.



«Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыл от берега, второй внук оставался в салоне машины, припаркованной на берегу. В какой-то момент произошло возгорание, в результате ребенок, находившийся в салоне, погиб», - сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Когда дед мальчика увидел дым, тут же поспешил на место пожара, но вытащить внука из объятого огнем автомобиля он не сумел.

В региональное управление МЧС сообщение о возгорании поступило в девять часов вечера. Приехав на место, спасатели обнаружили уже полностью сгоревшую машину.

«Выехало пожарное подразделение, а также все экстренные службы: полиция, скорая помощь. По прибытию было установлено, что автомобиль уже сгорел, происходило остаточное тление», - рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Трагедию прокомментировала детский омбудсмен. По словам Елены Столяровой, погибший мальчик был из многодетной семьи.

«В семье - четверо детей: трое школьников, один дошкольник. Мама работает, папа тоже. Дедушка взял 11-летнего и 12-летнего внуков на речку», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области.

По факту гибели ребенка областное следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сгоревший автомобиль изъят. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Криминал

просмотров 89