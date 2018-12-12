По факту смертельной аврии в Богословке проводится проверка

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12 декабря 2018, 19:37Происшествия
В Пензенском районе утром 12 декабря на 408 километре автодороги «Нижний Новгород - Саратов» произошла крупная авария с участием трех грузовиков и пассажирского автобуса. К сожалению, без жертв не обошлось.
В результате крупной аварии под Пензой один человек погиб, еще шестеро пострадали. Трагедия случилась в 7.30.
В результате возникла многокилометровая пробка. Движение по оживленной автодороге нормализовалось только после 9.00, когда покореженные авто оттащили к обочинам.
По предварительной версии, фура DAF выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом». Затем отечественный большегруз протаранили другой «КамАЗ» и автобус «ПАЗ». Удары пришлись на сторону водителя, кабина и кузов сильно повреждены, некоторые элементы большегруза разлетелись на несколько метров от места аварии.
На машине, превратившейся в груду металла, установлены регистрационные номера Самарской области. Второй «КамАЗ», также получил значительные повреждения: треснуло лобовое стекло, а кабина сильно деформировалась. У фуры помят кузов и искорежена передняя часть.
«В результате происшествия водитель автомобиля «КамАЗ», мужчина 1972 года рождения, скончался от полученных травм на месте. Другие шесть участников ДТП получили ранения различной степени тяжести», - прокомментировал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.
Водитель автобуса был осмотрен бригадой «скорой помощи» на месте, после чего был отпущен. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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