По факту ЧП на заводе в Каменке возбуждено уголовное дело

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22 декабря 2016, 17:34Криминал
В Каменском районе Пензенской области мужчина на предприятии получил травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудник промышленного отдела московской организации находился по служебным делам на предприятии в городе Каменке.
«В помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного траспортера мужчина получил телесные повреждения. Ему оторвало руку», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.
Напомним, информация о том, что мужчина попал в больницу с травматической ампутацией руки, поступила в полицию 14 декабря.
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