По домам с трещинами в Заре возбудили уголовное дело

За некачественное жилье в Заре пензенские чиновники ответят перед законом. По факту халатности, допущенной при строительстве многоквартирных домов в новом микрорайоне, возбуждено уголовное дело.

Напомним, жители нескольких домов по улице Новоселов просят признать свои квартиры непригодными для проживания. В стенах домов №110, 112, 114 и 115 появились трещины. Отметим, что новостройки были возведены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Пятиэтажки сдали в эксплуатацию в 2015-м и в 2016-м.

Уголовное дело возбудили по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение крупного ущерба или нарушение прав граждан.

«По данным следствия, должностные лица департамента ЖКХ и управления капитального строительства Пензы в ходе осуществления контроля за возведением жилых домов по улицам Сузюмова и Новоселов за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ и сметных расчетов, строительных норм и правил, не исполнили должностные обязанности. При отсутствии оснований для ввода домов в эксплуатацию работниками администрации города были подписаны соответствующие разрешения», - прокомментировала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.



Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Отметим также, что на заседании в региональном правительстве, которое прошло на прошлой неделе, приняли решение провести дополнительную экспертизу жилых помещений в Заре.