«По центру трассы бегал». На дороге «Пенза-Тамбов» сбили человека

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11 ноября 2019, 11:33Происшествия
Накануне вечером на трассе «Пенза-Тамбов» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором, по сообщениям свидетелей аварии, погиб человек.
Как пишет очевидец в соцсети, около 18:40 недалеко от «Белой горы» он видел, как на проезжей части без признаков жизни лежал человек. В комментариях уточняется, что на обочине с включенными аварийными сигналами стояли две фуры и несколько легковых автомобилей. Также на месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
«Он, в общем, по центру трассы бегал, друг смог обойти его, но кто-то, видимо, не смог», - рассказал другой пользователь Сети.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Напомним, также вечером в воскресенье, 10 ноября, на трассе за арбековским постом ГАИ столкнулись ВАЗ-2110 и МАЗ.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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