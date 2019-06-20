Пловцы из Москвы приехали в Пензу на летние сборы

В Пензу приехали пловцы столичной спортивной школы ЦСКА. Уже пятый год подряд они проводят здесь летние учебно-тренировочные сборы. Кроме того, с 21 июня ребята примут участие в турнире (0+) детской лиги плавания «Поволжье».

Они быстро адаптировались в новой для себя обстановке и уже стараются показать лучшее время. Московские пловцы не часто приезжают в Пензу, однако в спортивной школе ЦСКА решили, что в нашем городе есть все для того, чтобы юные спортсмены прогрессировали и развивались. Здесь они - на учебно-тренировочных сборах. Ежедневно ребята проплывают по 3500- 3000 метров, но, как говорят тренеры, это пока не главное. Куда важнее - отработать технику, чтобы в будущем спортсмены увереннее чувствовали себя на дорожках. Кроме того, мальчишкам и девчонкам полезно иногда сменить обстановку и потренироваться в новых условиях.

«В Москве маленький бассейн, а тут большой. Тут легче тренироваться, потому что здесь вода чуть тяжелее, а там более легкая», - сказала воспитанница спортивной школы ЦСКА из Москвы Ксения Ковальчук.

Вместе с тренером в Пензу приехали 13 юных спортсменов. Им всего по 10-11 лет, поэтому многие из них оказались на сборах впервые. Московская команда базируется во дворце спорта «Олимпийский». Они не теряют времени. Каждый день у них по несколько тренировок. Утром и вечером - в воде, а также в спортивном зале. Не менее важна и моральная поддержка тренеров, ведь мальчишки и девчонки скучают по дому.

«Жизнь спортсмена заключается в очень частых разлуках с родными, поэтому приходится объяснять им, что приезжают сюда для себя, для повышения квалификации, своего спортивного уровня», - рассказал старший тренер спортивной школы ЦСКА по плаванию из Москвы Сергей Кредов.

Кроме тренировок, в Пензе юных спортсменов ждут и соревнования. 21 июня они выйдут на старт в рамках открытого первенства (0+) детской лиги плавания «Поволжье».