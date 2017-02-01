Площадку у «Ростка» после ремонта откроют в мае

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01 февраля 2017, 17:39Общество
В Пензе обсудили реконструкцию набережной реки Сура. Совещание прошло под руководством вице-губернатора Валерия Савина.
По словам замглавы администрации Ирины Ширшиной, у стелы «Росток» смотровую площадку намерены привести в порядок в начале мая, ко Дню Победы ее откроют, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Далее по плану - обустройство амфитеатра и мощение дорожек от Бакунинского до Подвесного моста. Осенью планируют перенести коллектор у «Ростка» и оборудовать очистные сооружения, сообщает пресс-центр правительства региона.
«Эти работы необходимо начать уже в этом году, чтобы Пенза достойно встретила гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года», - сказал Валерий Савин.
Весь процесс работ находится на контроле у губернатора Ивана Белозерцева.
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