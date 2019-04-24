Площадка-страшилка в центре города продолжает наводить ужас на пензенцев

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24 апреля 2019, 16:36Общество
Жители Пензы обратились в редакцию информагентства по поводу детской площадки около дома №169 по ул. Суворова. Игровые элементы давно уже пришли в негодность и представляют опасность, ситуацию взяли на контроль в городской администрации, но до сих пор ничего не изменилось.
Изначально тему подняли в социальных сетях. После публикации информагентства к проблеме подключилась пензенская мэрия. В редакцию пришел ответ от пресс-службы с пояснением, что дом, у которого стоит неприглядная детская площадка, обслуживает «ООО МУП Ленинского района». Горадминистрация направила в адрес управляйки письмо о необходимости проведения ревизии игрового оборудования и демонтажа травмоопасных элементов. Дело происходило 12 апреля, однако до сих пор реакции не последовало.
Мы попытались связаться с управляющей компанией, но это оказалось не так просто. В открытых источниках указаны два телефона, по которым можно обратиться по вопросам к «ООО МУП Ленинского района». По номеру 55-02-07 дозвониться не удалось – там просто не берут трубку. Второй - 56-08-23 - принадлежит аварийно-диспетчерской службе, там ответили, что не занимаются подобными вопросами. Сотрудница пояснила, что совсем недавно «ООО МУП Ленинского района» переехал на ул. Суворова 167/4, телефона приемной у них пока нет. Ранее он располагался на ул. Кирова, 47, однако там теперь находится ЖЭМУП №7.
Редакция готовит официальный запрос в прокуратуру Пензенского региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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