Площадь у Спасского собора задействуют на День города

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05 июня 2019, 12:36Общество
В мэрии Пензы сообщили о том, что территория у Спасского кафедрального собора будет задействована в праздновании Дня России и Дня города 12 июня.
Об этом рассказал мэр Виктор Кувайцев на оперативном совещании 5 июня.
«Мы готовимся использовать на День города территорию у Спасского собора, провести там мероприятие. Площадь надо приводить в порядок, начать установку там детской площадки, она уже куплена, надо приступать к монтажу», - призвал глава администрации города.
Также он поручил привести в порядок другие общественные территории и организовать дежурства народных дружинников и сотрудников полиции, чтобы «сберечь то, что уже отремонтировано».
«Надо приучить жителей к тому, что эти территории контролируют и защищают от вандализма. По-другому пока не получается», - отметил Виктор Кувайцев.
В рамках подготовки к празднованию Дня города в порядок будут приведены также зеленые зоны: где были проведены вскрышные работы, подсеют газон, а где это необходимо, будет постелен рулонный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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